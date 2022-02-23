الملك سلمان: الدولة منذ عام 1727 أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل

كل الوطن – فريق التحرير: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الدولة السعودية منذ تأسيسها عام 1727، أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل”، مضيفا: “احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل، والحمد لله على كل النعم”.

نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.

وإن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل.

والحمد لله على كل النعم. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) February 22, 2022

ويحتفل السعوديون اليوم بذكرى تأسيس دولتهم قبل 300 عام على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود، وذلك في فبراير من عام 1727. وقد أقر هذا الحدث، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مرسوم ملكي غير مسبوق، بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم “يوم التأسيس”، ويصبح إجازة رسمية، اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة السعودية، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحاضر.

المصدر: “الشرق الأوسط”