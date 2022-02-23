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شاهد.. لحظة العثور على الطفلة السعودية “مفقودة حي النظيم” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 23 فبراير 2022 - 6:18 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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شاهد.. لحظة العثور على الطفلة السعودية “مفقودة حي النظيم” (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أثار فقدان طفلة سعودية تعيش في حي النظيم بالعاصمة الرياض، قلقا كبيرا بين الأهالي، واستنفر الجميع للبحث عنها، بعد اختفائها في ظروف غامضة.

ووثقت مقاطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لحظة العثور على الطفلة “مفقودة حي النظيم” البالغة من العمر سنتين، بحضور عشرات سيارات المواطنين والجهات الأمنية وفرق الإنقاذ، عقب ساعات من اختفائها.

وشهد المكان احتفالات كبيرة من طرف أهالي الطفلة والمشاركين في عمليات البحث عنها عقب العثور عليها.

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