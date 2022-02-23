طبيب عربي يتنبأ بطريقة وفاته.. نام 22 ساعة وعند إيقاظه كانت الصدمة!

كل الوطن – فريق التحرير: أثارت حادثة وفاة الطبيب المصري الشاب محمد ممدوح، حالة من الصدمة والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ربط حادثة وفاته، بتغريدة سابقة له حسب ناشطين.

نمت ٢٢ ساعة من التعب وأمي دخلت عليا مرتين تحط ايديها عل قلبي تلاقي فيه نبض فتتطمن وتطلع , اول مرة محستش بيها تاني مرة مكنتش عارفة تجيب النبض كويس فصحيت وقولتلها متخافيش لسة عايش حضنتني حضن كنت فعلا محتاجه واتفاجئت إنها بتعمل كده كتير وحقيقي مشوفتش حد زي أمي في خوفها علينا ❤️❤️ — Mohamed Mamdouh (@DoOoha_abosaid) January 23, 2022

وتوفي الطبيب الشاب صاحب الـ28 عام إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عقب إجهاد دفعه للنوم لمدة 22 ساعة، وعند إيقاظه وجدته أسرته ميتا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة الطبيب الذي كان قد نشرها قبل عدة أسابيع على تويتر، حيث وصف حالة الرعب التي انتابت والدته بسبب عدد ساعات نومه الطويل.

وربط ناشطون بين حادثة الوفاة والتغريدة حيث نشر الطبيب الراحل :” نمت ٢٢ ساعة من التعب وأمي دخلت عليا مرتين تحط ايديها عل قلبي تلاقي فيه نبض فتتطمن وتطلع , اول مرة محستش بيها تاني مرة مكنتش عارفة تجيب النبض كويس فصحيت وقولتلها متخافيش لسة عايش حضنتني حضن كنت فعلا محتاجه واتفاجئت إنها بتعمل كده كتير وحقيقي مشوفتش حد زي أمي في خوفها علينا”.

أطبائنا لا زالوا يموتون ن الإرهاق والتعب والضغط رحم الله الدكتور #محمد_ممدوحhttps://t.co/yvxJ7jhntPpic.twitter.com/uCHiFIdpob — White wing (@Whitewi42310993) February 22, 2022

تفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع حادثة الوفاة، معتبرين أن الضغوط التي قد يتعرض لها الأطباء قد تكون في بعض الأحيان غير محتملة.

ونعت كلية الطب بجامعة المنيا الطبيب الشاب محمد ممدوح، وهو طبيب مقيم بقسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى النساء والتوليد والعقم الجامعى، كما نعت نقابة الأطباء الطبيب الشاب داعين أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

المصدر:المصري اليوم +تويتر