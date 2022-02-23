حفلات فنية في ذكرى يوم “التأسيس السعودي”

كل الوطن – فريق التحرير: احتفلت المملكة العربية السعودية في ذكرى التأسيس يوم أمس، بإقامة الحفلات الفنية في مختلف مناطق المملكة وذلك تحت شعار “يوم بدينا”.

وشهد وادي نمار في العاصمة الرياض الأوبريت الغنائي “مسيرة البداية” الذي تضمن عرض عدة لوحات فنية وغنائية، تحكي قصة مرور ثلاثة قرون على بداية تأسيس المملكة.

شهدنا مع لوحة "سيرة سعودية" في #مسيرة_البداية قوة التلاحم والوحدة بين أبناء الوطن العظيم! وارتباطهم بالقيادة والأرض.#يوم_التأسيس#يوم_بديناpic.twitter.com/6hZTFmXXTC — يوم التأسيس (@SAFoundingDay) February 22, 2022

وشارك في الأوبريت 3500 فنان وممثل ومؤد، قدموا سردا تاريخا ضمن عدة لوحات الفنية، وهي “صوت الأرض”، “ما قبل وصول مانع المريدي”، “انعدام الاستقرار”، “المؤسس محمد بن سعود”، “رايات التوحيد” ،”سيدات العز”، “الحاضر والماضي” “سيرة سعودية”، و”عرضة الفريس”.

كما أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلا فنيا، ضمن فعاليات موسم الرياض في البوليفارد سيتي، احتفالا بيوم التأسيس، وسط حضور جماهيري، لتقدم أصالة أغاني خاصة بهذا اليوم.

"علِّ صوتك.. سمّع اللي ما سمع"

من لوحة "سيدات العز" في #مسيرة_البداية والتي أبرزت أثر جهود وعمل سيدات المجتمع السعودي #من_بدينا#يوم_التأسيسpic.twitter.com/2DQ9ISXuhp — يوم التأسيس (@SAFoundingDay) February 22, 2022

وتتواصل الفعاليات في المدن السعودية، حتى يوم الـ24 من شهر نوفمبر، حيث تشهد الرياض اليوم عرض غنائي بعنوان “أوبريت التأسيس”، والذي ستترافق معه عرض بعض القطع النادرة من الإبل، بمشاركة فرقة هجانة تحمل الأعلام منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى.

المصدر: RT+Instagram