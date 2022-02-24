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الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يتراجع وينفي انكاره للإسراء والمعراج

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : الخميس 24 فبراير 2022 - 12:34 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنياعربي ودولي
الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يتراجع وينفي انكاره للإسراء والمعراج

كل الوطن – فريق التحرير: رد الإعلامي المصري إبراهيم عيسى على ما تم تداوله بشأن إنكاره لحادثة الإسراء والمعراج خلال إحدى الحلقات السابقة لبرنامجه التلفزيوني، نافيا أن يكون قد فعل ذلك.

وخلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس” قال عيسى: “لم أنكر المعراج والناس طعنت في ديني وقالت عني إنني مرتد كافر”.

وأضاف أن “التدين لا يعني أبدا أن نتطاول على الآخرين بسبب اختلاف الآراء، ولم أقل حرفا مما ادعاه البعض عن المعراج”.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد عيسى، وستعلن النيابة لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات.

المصدر: RT + “القاهرة24”

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