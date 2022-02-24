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أوكرانيا تعلن سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية وموسكو تؤكد أن قواتها تقصف مواقع عسكرية حصرا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الخميس 24 فبراير 2022 - 2:26 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية وموسكو تؤكد أن قواتها تقصف مواقع عسكرية حصرا

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها خسرت أكثر من 40 من جنودها، بالإضافة إلى تقارير عن سقوط نحو 10 قتلى بين المدنيين، جراء العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا فجر اليوم الخميس.

وصرح مساعد الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، أثناء موجز صحفي بأن عشرات العسكريين الأوكرانيين أصيبوا جراء الضربات الروسية.

في غضون ذلك، أكد مستشار وزير الداخلية أنطون غيراشينكو على قناته في تطبيق “تيليغرام” أن صاروخين مجنحين استهدفا الموقع العسكري في مدينة بروفاري بمقاطعة كييف الذي أفادت تقارير صحفية بأنه يضم مركز العمليات الخاصة للجيش.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضرباتها تطال المواقع العسكرية حصرا، متهمة السلطات الأوكرانية بتصوير مشاهد بشكل مسبق لفبركة سقوط قتلى بين المدنيين.

المصدر: “فرانس برس” + RT

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