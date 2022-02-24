صور من أوكرانيا بعد الضربات العسكرية الروسية

كل الوطن – فريق التحرير: هكذا بدأ يوم الرابع والعشرين من فبراير في أوكرانيا. استفاق الأوكرانيون على موجة عنيفة من الضربات الصاروخية الروسية على عدد من المدن. طال القصف العاصفة كييف التي شهدت فوضى واختناقات مرورية مع محاولة السكان المغادرة إلى مكان آمن.

وانتشر الذعر في أرجاء البلاد ولجأ العديد من السكان إلى المخابئ وأنفاق محطات القطارات احتماء من القصف.

واصطفت طوابير من الناس في محطات الحافلات، ومنافذ الصرف الآلي للنقود ومحطات البنزين.

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