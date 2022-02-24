عالم فيروسات يحذر من عواقب لا رجعة فيها بعد “كوفيد-19”

كل الوطن – فريق التحرير: حذر عالم الفيروسات الروسي بيتر تشوماكوف، من أن “كوفيد-19” يمكن أن يسبب فشلا كلويا.

ويشير البروفيسور تشوماكوف في حديث لوكالة URA.RU الروسية للأنباء، إلى أنه يمكن أن تسبب عدوى الفيروس التاجي المستجد، لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، عواقب لا رجعة فيها.

ويقول، “يشمل هذا بالدرجة الأولى الأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى أو من تكيسات في الكلى. وأن أي مرض التهابي في الكلى يهدد هؤلاء الأشخاص بعواقب وخيمة بما فيها الفشل الكلوي التام، ما يتطلب إجراء عمليات غسيل الكلى. وهذا يعني أنها مشكلة جدية لمن يعاني من أمراض الكلى المزمنة فعلا. لذلك عليهم أن يكونوا حذرين جدا، لأن هذه العواقب لا رجعة فيها”.

ويذكر أن باحثين من الجامعة التقنية الراينية الفستفالية في ألمانيا، والمركز الطبي بجامعة رادبود الهولندية، سبق أن أعلنوا أن الفيروس التاجي المستجد، عند توغله في الكلى يسبب تندبات، ما يؤدي إلى انخفاض وظائفها، وهذا ما لوحظ لدى 90 ألف أمريكي أصيبوا بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

المصدر:gazeta.ru