تعديلات على “لائحة الذوق العام” السعودية تشمل غرامات على ارتداء “الشورت” وإثارة العنصرية

كل الوطن – فريق التحرير: تضمنت تعديلات “لائحة الذوق العام” في السعودية 20 مخالفة تقابلها غرامات تتضاعف حال تكرار المخالفة، ومنها عقوبات ارتداء ملابس النوم في الأماكن العامة، وإثارة العنصرية.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية تلك المخالفات وعقوباتها، ومنها: غرامة 100 ريال على ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم، وبحسب اللائحة فإن ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا فيها إثارة للعنصرية أو النعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات الإباحية يقابلها غرامة 500 ريال.

وأوضحت اللائحة أن غرامة لبس الرجل لـ “الشورت” في المساجد والجهات والدوائر الحكومية تبلغ 250 ريالا وتضاعف حال تكرارها.

كما نصت على أن مخالفة التصرفات الخادشة للحياء ذات الطبيعة الجنسية، غرامتها 3 آلاف للمرة الأولى وتضاعف إلى 6 آلاف حال تكرارها.

كذلك تعاقب اللائحة على سلوك البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة بـ 500 ريال، وعلى من يشغل مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بغرامة 200 ريال.

وفرضت اللائحة غرامة 50 ريالا في حال تخطي طوابير الانتظار في الأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهات المعنية.

أما عقوبة تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن من أطرافها حددت العقوبة بألف ريال وتضاعف إلى إلفي ريال حال تكرارها.

المصدر: صحيفة “عكاظ”