الإفراط بتناول الحلوى قد يؤدي إلى فقدان البصر

كل الوطن – فريق التحرير: حذر الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، من الإفراط بتناول السكر لأنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان حاسة البصر.

ويشير الخبير، إلى أن الإفراط بتناول السكر يسبب الإصابة بمرض السكري وبالتالي إلى العمى. بحسب “بيتربورغسكي دنفنيك”.

ويقول غينسبورغ، “مثلا يتناول الشخص الحلويات يوما بعد آخر، وبعد فترة زمنية يصاب بالنوع الثاني من مرض السكري، وبعد ذلك يعاني من مضاعفات خطيرة تمنعه من العيش حياة طبيعية- بسبب العمى وقصور الكلى أو القدم السكرية”.

ويشير الخبير، إلى أن الإفراط بتناول المشروبات الغازية المحلاة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكري وهشاشة العظام..

المصدر: نوفوستي