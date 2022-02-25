  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

الكويت.. الحكم بالسجن 10 سنوات على المدان بـ”سرقة الرمال”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الجمعة 25 فبراير 2022 - 11:16 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
الكويت.. الحكم بالسجن 10 سنوات على المدان بـ”سرقة الرمال”

كل الوطن – فريق التحرير: قضت محكمة الاستئناف بالكويت بحبس “قيادي البلدية” المتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”سرقة رمال الكويت” 10 سنوات.

وحسب ما ذكرته صحيفة “القبس” الكويتية، فإنه بعد قيام مدير البلدية بتسليم نفسه والطعن بحكم غيابي صادر بحقه، رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به، وقضت مجددا بتأييد حبسه لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع العزل من الوظيفة.

وفق “القبس”، اتهم “قيادي البلدية” المذكور بالتشوين والتزوير، وتزوير كتاب منسوب للديوان الأميري الكويتي والتعدي على أرض زراعية بمساحة 282 ألف متر مربع.

كما قضت الإستئناف حسب المصدر ذاته، بحبس المتهم الثاني وهو (وافد) مدة 10 سنوات وحبس متهم ثالث 4 سنوات وألغت عقوبة حبس المتهمة الخامسة (وافدة) وقضت مجددا لها بالبراءة.

المصدر: “القبس”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة