يوسف القعيد: زج الموساد باسم هيكل الآن مشهد عبثي ومحاولة لنبش القبور (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: قال الكاتب المصري يوسف القعيد إن التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن أن جهاز “الموساد” الإسرائيلي حاول التقرب من الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، غير صحيحة.

وأضاف يوسف أن محمد حسنين هيكل كان دائما يصف الكيان الصهيوني بالعدو، وما يزعمه الإسرائيليون الآن مشهد عبثي ومحاولة لنبش القبور.

وقال عبر فضائية “القاهرة والناس” إن ملايين المصريين والعرب يعلمون جيدا موقف محمد حسنين هيكل من إسرائيل.

وصرح بأن كلام إسرائيل لا يستحق الرد وهذا كذب صريح وواضح، مشيرا إلى أن موقفه من إسرائيل كان يتوقف على الكلمة ويقول دائما العدو الإسرائيلي.

وأردف قائلا: “محمد هيكل كان حياته في خطر ومعرض لنفس خطر جمال عبد الناصر لمرافقته له باستمرار، وأعتقد أن هيكل تعرض لمخاطر عديدة في حياته من العدو الإسرائيلي وأجزم أن كلامهم كذب صريح وعاري عن الصحة”.

ولفت إلى أن ما يقال عن هيكل الآن قيل من قبل على لسان الكاتب الكبير نجيب محفوظ.

المصدر: موقع “الشروق” المصري