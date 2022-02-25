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وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في كييف

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 25 فبراير 2022 - 12:49 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
اخبار عاجلة
وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في كييف

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وكالة أنباء “أونيان” الأوكرانية بسماع دوي عدة انفجارات صباح اليوم الجمعة في مناطق مختلفة من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الوكالة إن دوي انفجارات سمع في ساعات الفجر في مناطق بيتيرسكي وغولوسييفسكي وبوزنياكي بالعاصمة الأوكرانية ، فيما وقعت ستة انفجارات في منطقة ترويشينا.

وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية صباح اليوم الجمعة عبر “فيسبوك” أن حريقا اندلع في مبنى سكنى متعدد الطوابق في جنوب كييف نتيجة إصابته بجسم مجهول، مشيرة إلى أن المبنى مهدد بالانهيار.

وحسبما أفادت إدارة مدينة كييف عبر “تلغرام”، فإن الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن “قوات روسية تسللت إلى كييف” بعد يوم على بدء العملية العسكرية التي شنها الجيش الروسي في أوكرانيا بهدف إزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر: “تاس”

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