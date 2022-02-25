البرهان يبرق للملك سلمان وولي عهده مهنئا بذكرى تأسيس المملكة

كل الوطن – فريق التحرير: أبرق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان مهنئا بذكرى تأسيس المملكة.

وأشاد البرهان في البرقية “بما حققته السعودية من نهضة حضارية راسخة وإنجازات تنموية شاملة على مدى العقود الماضية”، مؤكدا “حرص السودان على توطيد أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية”.

كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى سمو ولي العهد، وأعرب فيها عن “أمله في أن تشهد المملكة، مزيدا من التقدم والإزدهار مؤكدا عمق العلاقات السودانية السعودية”.

و”يوم التأسيس” هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام.

المصدر: وكالة “سونا”