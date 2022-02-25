السفارة السعودية لدى موسكو توجه تنبيها للمواطنين الزائرين والمقيمين بروسيا

كل الوطن – فريق التحرير: وجهت السفارة السعودية في موسكو، اليوم الجمعة، تنبيها يتعلق برحلات الطيران للمواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا.

وكتبت سفارة المملكة في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في “تويتر”: “تود سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو تنبيه المواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتا في بعض المطارات في جنوب روسيا لغاية 2 مارس”.

وأضافت أن “المطارات التي قيدت رحلات الطيران إليها، هي: روستوف (بلاتوف)، كراسنودار (باشكوفسكي)، أنابا (فيتيازيفو)، جيلينجيك، إليستا، ستافروبول، بيلغورود، بريانسك، أوريول، كورسك، فورونيج، سيمفيروبول”.