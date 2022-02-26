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بعد 13 عاما على فصلهما بالسعودية.. توأم سيامي مصري يوجهان رسالة للملك سلمان (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : السبت 26 فبراير 2022 - 11:59 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
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بعد 13 عاما على فصلهما بالسعودية.. توأم سيامي مصري يوجهان رسالة للملك سلمان (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: بعد 13 عاما على فصلهما في السعودية، وجه التوأمان السياميان المصريان حسن ومحمود رسالة شكر وعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والدكتور الجراح عبدالله الربيعة، وإلى المملكة وشعبها.

وتمنى التوأمان خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لشكرهما وكذلك لرغبتهما في تقبيل يد خادم الحرمين الشريفين.

وكشفا أنهما احتفلا بيوم تأسيس السعودية مع الدكتور الجراح عبدالله الربيعة في مكتبه، موضحين أنه أهداهما الشماغ والعقال، اللذين ظهرا بهما في الصور المتداولة.

وأكدا أنهما قدما المملكة لإجراء الفحوصات والتحاليل، لمعرفة تأثير عملية الفصل طوال السنوات الماضية.

وكان التوأمان التقيا بالدكتور عبدالله الربيعة، وكانت سعادتهما كبيرة بأول لقاء يجمعهما به بعد عملية الفصل، حيث كانا في كل مرة يطالبان والديهما بالذهاب والسفر للسعودية لرؤية الربيعة.

وقال التوأمان: “عندما حضناه شعرنا بأنه مثل والدنا بالضبط، ولولاه لما كنا انفصلنا عن بعضنا” وحرصا على مشاركة السعودية في احتفالات ذكرى يوم التأسيس، حيث قاما بارتداء الزي السعودي.

وأكد والد التوأمين السياميين المصريين أنه “لن يوفي السعودية وقيادتها وشعبها الشكر والتقدير”.

وأجريت عملية الفصل للتوأمين في عام 2009، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، حيث تم خلالها فصل الالتصاقات في الأمعاء والمسالك البولية والتناسلية والحوض.

المصدر: تويتر+روتانا خليجية

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