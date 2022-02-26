فنان جزائري قدير يتعرض لوعكة صحية وزوجته تناشد السلطات المختصة

كل الوطن – فريق التحرير: تعرض الفنان الجزائري القدير محمد حزيم إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة لتلقي العلاج.

وتعقدت وضعية الممثل حزيم في المدة الأخيرة جراء مشاكل على مستوى القلب يعاني منها منذ سنوات.

وقالت زوجة الممثل في تصريح لقناة “النهار”، إنه يعاني من إرهاق شديد ولم يعد قادرا على الوقوف، كاشفة “لم أعثر على سيارة إسعاف لنقله إلى الجزائر العاصمة، ولجأت إلى سيارة أجرة لنلقه إلى مستشفى مصطفى باشا”.

وناشدت زوجة الفنان السلطات الوصية الالتفات إليه قائلة “إنه مريض جدا ولا أحد اهتم به أطلب الدعاء له والالتفات إلى وضعيته”.

وفي سبتمبر 2021، خضع الفنان الفكاهي محمد حزيم، لعملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب.

واشتهر حزيم بأعمال فنية كثيرة أشهرها السلسلة الفكاهية “بلا حدود”.

المصدر: “أوراس”