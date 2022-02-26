السعودية.. وزير البيئة يوضح وضع مخزونات السلع الغذائية في المملكة على خلفية الأزمة الأوكرانية

كل الوطن – فريق التحرير: أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي أن إمدادات ومخزونات السلع الغذائية في المملكة مطمئنة ولا يوجد أي مخاوف بشأن وفرتها في الأسواق المحلية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار وزير البيئة عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي إلى أن “سلاسل إمداد السلع الزراعية والحيوانية والغذائية آمنة وموثوقة ومستمرة في ظل حجم الإنتاج المحلي للعديد من السلع الأساسية وتحقيق نسب اكتفاء مرتفعة للعديد منها، إضافة إلى تعدد مناشئ الاستيراد عالميا للسلع التي يتم الاستيراد منها، وهو الأمر الذي نستبعد معه حدوث أي ندرة في المعروض نتيجة للأزمة”.

وأضاف أن “لجنة وفرة الغذاء المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي منعقدة بشكل مستمر خلال هذه الفترة لرصد وفرة المعروض من السلع الغذائية بالسوق المحلية، ومتابعة سلاسل الإمداد العالمية والمحلية”.

وأوضح الوزير أنه “فيما يتعلق بالمخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية (القمح والأرز والسكر وزيوت الطعام ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والبيض والحليب ومشتقاته والخضروات والفواكه والتمور والشعير والذرة الصفراء وفول الصويا والأعلاف الخضراء) فجميعها عند المستويات الآمنة ولا توجد أي مخاوف من حدوث أي نقص في الكميات المعروضة”.

وأكد في ختام تصريحه على “قوة ومتانة منظومة الغذاء في المملكة بفضل الله ثم بالدعم الكبير من القيادة الحكيمة وكان تعامل المملكة خلال جائحة كورونا والتي تفوق تداعياتها الأزمة الحالية نموذجا يحتذى به، حيث لم تشهد أسواق السلع الغذائية في المملكة أي نقص في المعروض” مصنفا المملكة بأنها “إحدى أفضل الدول على مستوى العالم في وفرة الغذاء”.

المصدر: “واس”