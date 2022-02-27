التحالف العربي: مطار صنعاء مركز لإطلاق المسيرات لإيذاء المدنيين

كل الوطن – فريق التحرير: أكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أن مطار صنعاء مركز لإطلاق المسيرات لإيذاء المدنيين.

وأفاد بأن جماعة الحوثي تواصل جرائمها ضد المدنيين والأعيان المدنية للتغطية على خسائرها الكبيرة في عدد من المحافظات اليمنية.

وأعلن التحالف يوم السبت إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على قرية الجديين بمنطقة جازان جنوب السعودية دون وقوع إصابات.

كما اتهم التحالف في بيان الحوثيين بإطلاق الطائرة من مطار صنعاء الدولي بهدف إيذاء المدنيين، مؤكدا أن المحاولة العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين.

ويأتي الهجوم الحوثي على الأعيان المدنية السعودية في الوقت الذي تتكبد مليشياته خسائر فادحة بالأروح والمعدات في عدد من الجبهات اليمنية.

وأكدت مصادر إعلامية يمنية مقتل مسؤول التحشيدات الحوثي غازي أمين القليعة في المعارك التي تشهدها مديرية حرض بمحافظة حجة شمال اليمن خلال الساعات الماضية، فيما ذكر مصدر عسكري في محور تعز أن الجيش أحرز تقدما ملحوظا ليل أمس في الأطراف الشرقية لمدينة تعز، مؤكدا تدمير عدد من الآليات ومقتل 30 حوثيا في المعارك.

المصدر: صحيفة “عكاظ” السعودية