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مصر.. مصرع عروسين اختناقا إثر تسرّب للغاز في شقتهما

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الأحد 27 فبراير 2022 - 1:25 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
مصر.. مصرع عروسين اختناقا إثر تسرّب للغاز في شقتهما

كل الوطن – فريق التحرير: لقي عروسان في مصر مصرعهما بعد عدة أيام على زواجهما، إثر تسرّب للغاز في شقتهما بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من مستشفى عين شمس بوصول شخصين مصابين بالاختناق ووفاتهم داخل المستشفى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ حيث تبين وفاة كل من محمد م (26 سنة) وزوجته فاطمة س (23 سنة).

وبإجراء الفحص والتحريات تبين أنهما حديثا الزواج وحدث تسريب للغاز داخل شقتهما بمنطقة عين شمس.

هذا، وقامت أسرتهم بالتوجه بهما للمستشفى لإنقاذهما ولكنهما توفيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المصدر: موقع “القاهرة 24” المصري

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