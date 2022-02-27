السعودية.. إحالة محام للتأديب لمخالفته قواعد السلوك المهني

كل الوطن – فريق التحرير: أحالت وزارة العدل السعودية محاميا إلى لجنة التأديب عقب صدور فعل منه مخالف لأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني، حيث أساء لمحتفلين بمناسبة وطنية.

وحدد نظام المحاماة العقوبات التي تفرض على المحامين المخالفين، ومنها شطب اسم المحامي المرخص له من الجدول، وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتشمل العقوبات أيضا “يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وخالف أيا من أحكام نظام المحاماة، أو لائحته التنفيذية، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب عملا ينال من شرف المهنة، بالإنذار، أوالإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو الشطب وإلغاء الترخيص، أو غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال عن كل مخالفة”.

وأشارت الوزارة إلى أن الإحالة تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في سبيل تعزيز المسؤولية المهنية للمحامين، بما يكفل حماية المهنة وصيانتها.

المصدر: “سبق”