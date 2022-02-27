كل الوطن – فريق التحرير: أظهرت وثيقة تحمل توقيع الرئيس العراقي برهم صالح إصدار عفو خاص عن ابن لؤي الياسري محافظ النجف السابق بعد إدانته بتجارة المخدرات.

وبحسب مرسوم جمهوري، فإن صالح أعفى عن المدان جواد لؤي جواد الذي اعتقل عام 2018 بتهمة التجارة بالمخدرات.

العراق.. عفو رئاسي خاص عن ابن مسؤول أدين بتجارة المخدرات (وثيقة)

RT

لكن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا قالت فيه: “تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المرسوم الجمهوري المرقم (2) الصادر في 10/ /1 /2022 والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان جواد لؤي جواد”.

وأضافت، أن “المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5 / 1 / 2022 حيث تصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لأحكام المادة (73 / أولا) من الدستور”.

وأشارت إلى أن “رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أولويات إصدار المرسوم وستعالج أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت”.

المصدر: RT