الملك سلمان يكرم المتبرعين بأعضائهم (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: وافق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز على منح 148 مواطنا تبرعوا بأعضائهم، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية، بأن الملك سلمان منح الأوسمة لمن تبرعوا بأحد أعضائهم رئيسية.

يشار إلى أن وسام الملك عبد العزيز يمنح لمن قدم خدمات كبرى للمملكة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدم تضحيات كبيرة وللوسام خمس درجات، هي: الممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة.

ووافق مجلس الشورى السعودي في شهر سبتمبر 2019 على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

ويتيح مشروع نظام التبرع نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية، وتحديد مسؤولياتها في ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية