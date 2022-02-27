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مصر.. محكمة النقض تؤيد إعدام 7 متهمين بقضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الأحد 27 فبراير 2022 - 7:51 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
مصر.. محكمة النقض تؤيد إعدام 7 متهمين بقضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت محكمة النقض في مصر اليوم الأحد، حكما نهائيا بتأييد حكم الإعدام بحق 7 متهمين بقضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة، في غضون2017، حكما بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريا، بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير2013

ونسبت التحقيقات للمتهمين، تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

المصدر: RT

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