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نقيب المهن التمثيلية المصرية يكشف سبب وفاة الفنانة جالا فهمي

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الأحد 27 فبراير 2022 - 8:02 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
نقيب المهن التمثيلية المصرية يكشف سبب وفاة الفنانة جالا فهمي

كل الوطن – فريق التحرير: كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، سبب وفاة الفنانة جالا فهمي التي غيبها الموت مساء أمس السبت عن عمر ناهز 59 عاما.

وقال زكي، إن خبر وفاة الفنانة الراحلة جلا فهمي كان مفاجئا، موضحا أنه “علم بإصابتها بأزمة قلبية اضطرت عائلتها على إثر ذلك نقلها للمستشفى من أجل إسعافها، الأمر الذي لم ينجح فيه الأطباء ولفظت أنفاسها الأخيرة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “الحياة اليوم”، والمذاع على فضائية “الحياة” أنه قد تواصل مع شقيقها وأكد له أن العائلة تنتظر مجيء ابنها من السفر مساء أمس السبت، وفي حال عاد في موعده سيتم إجراء جنازتها ظهر الأحد.

ونعى عشرات الفنانين والمذيعين في مصر الفنانة جالا فهمي التي وافتها المنية أمس السبت عن عمر ناهز 59 عاما.

المصدر: الوطن

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