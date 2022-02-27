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رجل أعمال سعودي يبيع منزلا في ولاية أمريكية بمبلغ 24.5 مليون دولار (صور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الأحد 27 فبراير 2022 - 10:24 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محلياتمنوعات
رجل أعمال سعودي يبيع منزلا في ولاية أمريكية بمبلغ 24.5 مليون دولار (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: بيع منزل رجل أعمال سعودي بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بـ24.5 مليون دولار ما يقارب 92 مليون ريال سعودي وفق تقرير الموقع الأمريكي المتخصص بالعقارات الفاخرة “ديرت”.

وأشار التقرير إلى أن رجل الأعمال السعودي اشترى العقار في عام 2010 مقابل 16.5 مليون دولار وتم تأجير المكان من حين لآخر على مدى السنوات العشر الماضية وبلغ إيجاره في بعض الأوقات 100000 دولار شهريا.

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واشترى العقار الذي يضم 11 غرفة نوم ويعد واحدا من أشهر العقارات في منطقة بيفرلي بارك بلوس أنجلوس، جون سيمونيان، المستثمر العقاري الأمريكي من أصول لبنانية.

وتم بناء السكن الفخم في عام 2000 لعالم الرياضيات نورمان زاده، وصممه ريتشارد لاندري وهو واحد من عدد قليل من المنازل المعاصرة في منطقة بيفرلي بارك.

المصدر: middleeast-24+سبق

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