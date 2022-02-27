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إستياء وغضب من مشهد استقبال حاشد لفاشنيستا كويتية بالسعودية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأحد 27 فبراير 2022 - 11:11 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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إستياء وغضب من مشهد استقبال حاشد لفاشنيستا كويتية بالسعودية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: وثق مقطع فيديو تزاحما شديدا لاستقبال الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد في السعودية خلال حضورها معرض العطور في العاصمة الرياض، والذي يقام ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وأظهر الفيديو دخول الفاشنيستا فوز الفهد وهي ترحب بالجمهور الذي التف حولها في تزاحم شديد من المعجبين من أجل التصوير معها.

وقد أثار المشهد استياء البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إذ علق الدكتور عبدالعزيز التويجري، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المدير العام السابق لـ”الإيسيسكو”، كاتبا عبر حسابه على “تويتر”: “ازدحام في معرض العطور لاستقبال “فاشينستا”. تخيلوا كيف سيكون استقبال “الدّجال”!.

وشهد اليوم الأول من افتتاح معرض العطور، الذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، إقبالا كبيرا من زوار موسم الرياض، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 14 مارس القادم.

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