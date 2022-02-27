إستياء وغضب من مشهد استقبال حاشد لفاشنيستا كويتية بالسعودية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: وثق مقطع فيديو تزاحما شديدا لاستقبال الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد في السعودية خلال حضورها معرض العطور في العاصمة الرياض، والذي يقام ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وأظهر الفيديو دخول الفاشنيستا فوز الفهد وهي ترحب بالجمهور الذي التف حولها في تزاحم شديد من المعجبين من أجل التصوير معها.

ازدحام في معرض العطور لاستقبال "فاشينستا".

تخيّلوا كيف سيكون استقبال "الدّجال"!! pic.twitter.com/Me5nyzzI4p — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) February 27, 2022

وقد أثار المشهد استياء البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إذ علق الدكتور عبدالعزيز التويجري، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المدير العام السابق لـ”الإيسيسكو”، كاتبا عبر حسابه على “تويتر”: “ازدحام في معرض العطور لاستقبال “فاشينستا”. تخيلوا كيف سيكون استقبال “الدّجال”!.

وشهد اليوم الأول من افتتاح معرض العطور، الذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، إقبالا كبيرا من زوار موسم الرياض، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 14 مارس القادم.