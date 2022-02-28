السيسي: فيلم “الإرهاب والكباب” جعل البلد خصما للمواطن

كل الوطن – فريق التحرير: انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيلم “الإرهاب والكباب” للزعيم عادل إمام، واصفا إياه بأنه جعل البلد خصما للمواطن.

وقال السيسي خلال كلمته في تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية: “فيلم الإرهاب والكباب صور المواطن بيشتكي وخلى البلد تظهر كخصم ومخلاش السلبية خصم، المواطن اللي مبيشتغلش هو اللي خصم، ولما حولت البلد لخصم بعض الناس في 2011 هدوها، ولولا فضل الله علينا وكرمه كانت هتبقى زي كل البلاد اللي انتوا شايفينها مقامتش تاني، اللي بيروح مبيرجعش، ولكن الله أفاض علينا بكرمه مش معقول نفضل زي ما إحنا بقا بعد كدا”.

وأضاف الرئيس المصري: “أقابل الناس تقولي زعلانة منك، طب ليه؟ أنا عندي 6 عيال، طب أنا أعمل إيه، أه والله، طب هما مش بيحبوا الحاجات دي عشان التلفزيون يعني، قولتلهم طب أنا عندي 100 مليون، بقول ده لكل اللي بيسمعنا، اللي بيقول انتوا ليه مش بتدوا حقوق الناس، حقوق إيه؟ أنا مش لاقي أكل، روحوا المرج والمطرية والخصوص، شوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي إيه، دي بلادنا”.

وتابع: “يا اللي في الجامعة والكنيسة والمسجد، انزلوا شوفوا البلد، أنا علشان أفتح شارع، بشيل 1000 بيت علشان الناس تمشي في حتت محدش يمشي فيها، طيب أنت إيه حكايتك النهاردة، بقول كده علشان دي بلدنا كلنا”.

المصدر: روسيا اليوم