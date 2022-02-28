د. عبدالمجيد الجلاَّل: وماذا بعد يا بَلْطجِيَّة العصر!

يقول المثل العربي ” إنما أُكلتُ يوم أُكِل الثورُ الأبيض” !

هذا المثل توصيف بالغ الدقة لما جرى في أوكرانيا ، وتحديداً ، ما يجري في الوقت الراهن ، بين أمريكا وحلف الناتو ، من جهة ، وروسيا وحليفتها روسيا البيضاء ، من جهة أخرى .

لُنفصل أكثر ، في عام 2015 استغل بوتين انكفاء أمريكا ، وحلف الناتو، عن منطقة نفوذهم في الشرق الأوسط ، فأرسل جنده وعتاده ، لمحاربة الشعب السوري المظلوم ، فقتلهم وشردهم ، وارتكب في حقهم جرائم أبشع وأقسى من جرائم النازية !

حينها ، صمت المجتمع الدولي عن جرائم النظام الروسي ، ضد شعبٍ أعزل ، وليته اكتفى بالصمت ، بل رفض مساندة الشعب السوري ، بالمال، أو العتاد ، وتركه يواجه آلة الحرب الروسية ، وهي تدمر البلاد والعباد ، وتحمَّل السوريون وحدهم وحشية وغدر بوتين !

أكثر من ذلك ، سكت المجتمع الدولي الحر ، كما يدعي ، عن استباحة الأراضي السورية من قبل الروس والإيرانيين وشذاذ الآفاق!

واليوم ، يتكرر ، الحدث ، ويقوم طاغية روسيا بغزو أوكرانيا ، ضارباً عرض الحائط ، بكل القيم الأخلاقية ، والمواثيق الدولية ، بل ، ويهدد دول الجوار بالمصير نفسه !

تداعيات هذا الغزو الغاشم ، يكاد اليوم ، يعصف بالنظام الدولي الراهن ، ويُعيد إشعال الحرب العالمية الباردة ، من جديد ، وربما يُعيد رسم خارطة أوروبا ، لو انتصرت حملة بوتين على أوكرانيا !

لذا ، أقولها ، بكل صدقٍ ، ومصداقية ، لو تصدت أمريكا ، وحلف الناتو لجريمة بوتين ، في حق الشعب السوري ، وطبقت عليه العقوبات الاقتصادية القاسية ، ومنها قطع نظام التحويلات المالية ، لما تجرأ اليوم على غزو أوكرانيا !

خلاصة القول ، النظام الدولي القائم يتعرض اليوم لبلطجة غير مسبوقة من نظامٍ قمعي مستبد ، يريد تسيير العالم وفق أجندته غير السوية ، وسوف تدفع شعوب العالم الحرة ثمناً باهضاً وقاسياً ومروعاً ، لو تحققت أهداف وأجندة بوتين !