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مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام الصلح في القصاص ويكشف أهدافه

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 1 مارس 2022 - 5:14 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام الصلح في القصاص ويكشف أهدافه

كل الوطن – فريق التحرير: وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، المقدم استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، والمكون من 18 مادة.

وعلى حسابه في “تويتر”، كشف مجلس الشورى تفاصيل مشروع نظام الصلح، موضحا أن أهدافه هي الآتية:

– تنظيم الصلح عن القصاص.

– تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص.

– تنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها.

– حماية المجتمع من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال.

– تقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها.

– تحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

– رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه”.

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