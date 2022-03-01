مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام الصلح في القصاص ويكشف أهدافه

كل الوطن – فريق التحرير: وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، المقدم استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، والمكون من 18 مادة.

#الشورى يوافق على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص ، المقدم استنادًا للمادة (٢٣) من نظام المجلس. pic.twitter.com/I8x63GxwjR — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 1, 2022

وعلى حسابه في “تويتر”، كشف مجلس الشورى تفاصيل مشروع نظام الصلح، موضحا أن أهدافه هي الآتية:

– تنظيم الصلح عن القصاص.

– تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص.

– تنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها.

– حماية المجتمع من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال.

– تقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها.

– تحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

– رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه”.