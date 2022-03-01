مصرع 11 شخصا في حريق شب بمبنى في أحد أشهر شوراع دمشق

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية السورية عن وفاة 11 شخصا وإنقاذ شخصين وأضرار مادية كبيرة، جراء حريق مول “لاميرادا” في شارع الحمراء بدمشق، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.

وفي تصريح لوكالة “سانا”، قال رئيس قسم الإسعاف في مستشفى دمشق “المجتهد”، الدكتور محمد أبو الريش، في وقت سابق: “وصلت حتى الآن إلى قسم الإسعاف بالمستشفى 7 جثث متفحمة صباح اليوم، نتيجة الحريق في مول الحمراء، ولم يتم التعرف عليها، وتم نقلها مباشرة إلى البرادات لعرضها على الطب الشرعي واجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتهم”.

هذا وأكدت وزارة الصحة في بيان لها أنه “ورد بلاغ إلى منظومة الإسعاف المركزية في وزارة الصحة من قبل نقطة الإسعاف المتواجدة في ساحة السبع بحرات عن نشوب حريق في بناء مول “لاميرادا” بشارع الحمراء، وأنه تمت الاستجابة بشكل فوري وارسال 4 سيارات إسعاف لتقديم المساعدات الطبية اللازمة ونقل عدد من الأشخاص إلى مشاف قريبة لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، موضحة أن سيارات الإسعاف التابعة للوزارة ما زالت في المكان لمؤازرة فرق الإطفاء والدفاع المدني حتى الانتهاء من عمليات التبريد.

هذا وتمت الإشارة إلى أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي في المجمع تجاري.

المصدر: “سانا” + RT