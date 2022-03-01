واقعة أليمة في محافظة المنيا المصرية

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت محافظة المنيا المصرية واقعة أليمة، حيث انتحر شاب عبر تناول حبة حفظ الغلال “الحبة القاتلة”، ما دفع والدته لتكرار سيناريو الانتحار بعد ساعتين.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بقيام الشاب “ح.ع.” (21 عاما -عاطل، مقيم بقرية كفر المغربي بمركز العدوة) بالتخلص من حياته بقرص حفظ الغلال بسبب خلافات مالية، حيث انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى “العدوه” المركزي لعلاجه، ولكن حالته السيئة دفعت إلى نقله لقسم السموم بمستشفى المنيا العام لاستكمال العلاج، وعقب علم والدته (55 عاما، ربة منزل) بسوء حالته، قررت تكرار السيناريو وتخلصت من حياتها بتعاطي قرص حفظ الغلال.

هذا وجرى نقل المصابين إلى قسم السموم بمستشفى المنيا العام، ولفظ الاثنان أنفاسهما الأخيرة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

المصدر: “المصري اليوم”