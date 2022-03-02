  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

مصر.. الأزهر يحرج “فيفا” بسبب روسيا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأربعاء 2 مارس 2022 - 2:01 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
مصر.. الأزهر يحرج “فيفا” بسبب روسيا

كل الوطن – فريق التحرير: علق الأزهر الشريف في مصر، على القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا”، بشأن منع منتخبات وأندية روسيا من المشاركة في أي مسابقات.

ووجه الأزهر سؤالا للاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا” بعد قراراته ضد روسيا تضامنا مع أوكرانيا، سائلا إياه باستنكار: “هل تعرف فلسطين؟؛ ليعقب: الإنسانية وقت الصراعات لا تتجزأ”.

وتابع الأزهر: “لا يجب الكيل بمكيالين وهو ما يعبر عن استنكار الأزهر لما يفعله الفيفا، بسبب تجاهله للقضية الفلسطينية المشتعلة منذ زمن بعيد، تحت شعار فصل السياسة عن الرياضة”.

المصدر: القاهرة 24

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة