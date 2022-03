TikTok يحصل على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن القائمون على تطبيق TikTok الشهير أن التطبيق سيحصل على ميزة انتظرها مستخدموه لسنوات.

وتبعا للقائمين على التطبيق فإن مستخدمي TikTok سيكون بإمكانهم توسيع الحد الأعلى لتسجيل الفيديو عبر التطبيق لتصل المدة لعشر دقائق، أي أنها ستصبح أكثر بثلاث مرات تقريبا مما هي عليه حاليا.

TikTok creeping in on YouTube territory

I can now upload videos up to 10 minutes long pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV

— Matt Navarra (@MattNavarra) February 28, 2022