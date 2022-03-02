  1. الرئيسية
  2. »
  3. جرائم وحوادث

إيران.. انتحار ممثلة سينمائية في ظروف غامضة

كل الوطن - فريق التحرير2 مارس 2022آخر تحديث : الأربعاء 2 مارس 2022 - 5:31 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
إيران.. انتحار ممثلة سينمائية في ظروف غامضة

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وسائل إعلام إيرانية، بانتحار الممثلة الإيرانية، زهره فكور صبور، عن عمر ناهز 45 عاما، في منزلها بالعاصمة طهران.

وقال الموقع الإيراني jadehiran، نقلا عن وكالة “فارس”، إن الممثلة الإيرانية زهره فكور صبور، توفيت أمس الثلاثاء، بسبب الانتحار في منزلها، دون الكشف عن الأسباب.

وزهرة صبور هي ممثلة سينمائية ومسرحية وتلفزيونية إيرانية، مواليد عام 1978 في طهران، بدأت مشوارها الفني من خلال الشاشة الصغيرة في التلفزيون الإيراني، حيث شاركت عام 1998 في مسلسل “أيام الشباب” ، واشتهرت وتألقت بعد مشاركتها في مسلسل “القلوب الوالهة” عام 2009.

انقطعت صبور، لفترة عن العمل الفني وعادت عودة جيدة من خلال مشاركتها في المسلسل التلفزيوني “المتاعب العظيم”.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة