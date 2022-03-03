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سهم “أرامكو” السعودية يسجل سعرا قياسيا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الخميس 3 مارس 2022 - 12:58 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
سهم “أرامكو” السعودية يسجل سعرا قياسيا

كل الوطن – فريق التحرير: سجل سهم شركة “أرامكو السعودية” الأربعاء، أعلى سعر له منذ إدراج عملاق النفط في البورصة في نهاية العام 2019، وسط تواصل ارتفاع أسعار النفط في ظل تطور الأوضاع حول أوكرانيا.

ووصل سعر سهم الشركة إلى 42.9 ريالا (11.44 دولارا) قبل ثلاث ساعات من إغلاق التداول، على ما أظهرت بيانات بورصة السوق المحلية “تداول” في السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وقفزت أسعار النفط اليوم وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” فوق مستوى 113 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2014.

المصدر: RT + أ ف ب

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