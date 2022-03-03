طابع بريدي سعودي يدخل موسوعة “غينيس”

كل الوطن – فريق التحرير: أطلقت مؤسسة البريد السعودي طابعا بريديا بمساحة 5.95 متر مربع ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق ويدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأكبر طابع بريدي في العالم.

تم تحقيق رقم قياسي جديد في #موسم_الرياض بموسوعة غينيس بصناعة أكبر طابع بريدي بالعالم بالتعاون مع شريكنا @SPL_KSA_online ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/ey6ZrHbJVM — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 2, 2022

ويتسم الطابع البريدي بتصميم مميز يعكس الهوية العامة لموسم الرياض ويتضمن العديد من الأيقونات التي تمثله ويتوسط الطابع شعار موسم الرياض باللون الأبيض، من العجلة الدوارة ولعبة “سكاي لووب” من منطقة “رياض ونتر وندرلاند” وطائر الطوقان الذي يمثل منطقة “رياض سفاري”، إضافة إلى النافورة من منطقة “بوليفارد رياض سيتي” وسيارة سباق تعكس أحد المعارض التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض المتنوعة.

ويتميز الطابع البريدي بتفاصيله المميزة، وقد صُنع من المواد التي تصنع منها الطوابع الفعلية بالإضافة إلى حبرها الخاص، وستطرح مؤسسة البريد السعودي “سبل” الطابع بجميع فروعها الرئيسية بمناطق السعودية.

ويكتمل تدشين الطابع البريدي باعتماده وتوثيقه من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي سجلت عدة أرقام قياسية أخرى للموسم منها الزلاجة العملاقة في “افالانش” التي حققت رقمين قياسيين خلال الموسم، ولعبة “سكاي لووب” كأكبر لعبة حلزونية في العالم، إضافة إلى تقنية عرض خمس شخصيات مختلفة للفنان محمد عبده في أمسية “ليلة المعازيم” بتقنية الهولوغرام في عرض واحد.

المصدر: “الشرق الأوسط”