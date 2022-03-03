محمد بن سلمان لبوتين: مستعدون للوساطة بحل أزمة أوكرانيا

كل الوطن – فريق التحرير: تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

أما فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، فأوضح ولي العهد السعودي موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، مؤكداً أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.

المصدر: وكالات