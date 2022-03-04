صور.. إستقبال أول فوج من معتمري تايلند بالورود

كل الوطن – فريق التحرير: بباقات الورود وبكل حفاوة وترحاب ووسط منظومة متكاملة من الخدمات، استقبلت السعودية أول أفواج المعتمرين القادمين من تايلند صباح اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن وصول أولى أفواج المعتمرين القادمين من مملكة تايلند لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية.

وأوضحت أنه تم استقبالهم وخدمتهم من قبل ‫وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية.

من جهته قال هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة لـ “العربية.نت” إن من مميزات عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين السعودية وتايلند هو عودة الطيران المباشر مما يتيح القدوم المباشر للحجاج والمعتمرين وتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن.

وأضاف سيتوجه المعتمرون إلى المدينة المنورة لقضاء عدة أيام لزيارة المسجد النبوي، وبعد انتهاء مدة إقامتهم في المدينة المنورة يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، موضحاً أنه تم تجهيز الفنادق والمواصلات والإعاشة للمعتمرين بأعلى المواصفات والمقاييس.

كما أكد أن شركات ومؤسسات العمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة، وطمأنينة، وأمن وأمان.

يشار إلى أن الرياض وبانكوك اتفقتا في أواخر شهر يناير الماضي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين فيما دشّنت الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة في أواخر شهر فبراير الماضي أولى رحلاتها إلى تايلند التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في العاصمة بانكوك.