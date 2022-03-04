  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

عاصفة ترابية تضرب شمال مدينة الرياض (صور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الجمعة 4 مارس 2022 - 2:50 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
عاصفة ترابية تضرب شمال مدينة الرياض (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: ضربت عاصفة ترابية مصحوبة برياح متوسطة، صباح اليوم الجمعة، منطقة القصيم ومحافظات شمال مدينة الرياض.

توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن تصل العاصفة الترابية إلى العاصمة خلال الساعات القادمة.عاصفة ترابية تضرب شمال مدينة الرياض (صور)

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد، قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.

عاصفة ترابية تضرب شمال مدينة الرياض (صور)المصدر: سبق
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة