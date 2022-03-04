عاصفة ترابية تضرب شمال مدينة الرياض (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: ضربت عاصفة ترابية مصحوبة برياح متوسطة، صباح اليوم الجمعة، منطقة القصيم ومحافظات شمال مدينة الرياض.

توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن تصل العاصفة الترابية إلى العاصمة خلال الساعات القادمة.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد، قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.