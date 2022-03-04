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الداخلية السعودية تتوعّد مثيري الشائعات عن كورونا بالسجن وغرامة مالية كبيرة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 4 مارس 2022 - 3:01 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الداخلية السعودية تتوعّد مثيري الشائعات عن كورونا بالسجن وغرامة مالية كبيرة

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن عقوبة من يبث الشائعات حيال فيروس كورونا في المملكة، قد تصل إلى مليون ريال أو السجن أو بهما معا.

وكتبت وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: أنه “يعاقب من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا “COVID-19″ عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو يتداولها، أو ينشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات أو بهما معا”.

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