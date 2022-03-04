الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم” يكشف تفاصيل مشروع سياحي في المملكة سيكون مفاجأة

كل الوطن – فريق التحرير: استعرض الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم” نظمي النصر، تفاصيل مشروع “تروجينا”، الذي يعد الوجهة العالمية للسياحة الجبلية التي ستقام في نيوم شمال غرب السعودية.

وقال النصر في تصريحات لـ”العربية”، إن “مشروع “تروجينا” كان يجري التحضير له منذ عامين وذلك تحت إشراف وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف أنه “خلال عامين من العمل المتواصل والاجتماعات المستمرة بالمشروع جرى بحث كل التفاصيل الخاصة بالمشروع حتى يصبح من أفضل المنتجعات الجبلية في العالم”.

وأشار إلى أن “تروجينا” هو منتجع سياحي يتكون من منتجع ثلوج وتزلج، وبحيرة على ارتفاع 2.5 ألف متر فوق سطح الأرض.

وكشف أن المشروع سيكون مفاجأة للزوار والسياح عند افتتاحه في ديسمبر عام 2026. مشيرا إلى أن “تروجينا” سيوفر أكثر من 10 آلاف وظيفة، كما أنه ستنطلق 3 مشاريع عملاقة خلال 2022.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، عن إنشاء “تروجينا” الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.

المصدر: “العربية”+”عاجل”