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وزيرا خارجية روسيا والسعودية يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الجمعة 4 مارس 2022 - 8:21 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
وزيرا خارجية روسيا والسعودية يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف أطلع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، على تطورات الوضع في أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية.
وقالت الخارجية في بيان إن لافروف حدد خلال المكالمة “نهج روسيا بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مع السلطات الأوكرانية”.

وأكد لافروف أن الأولية تبقى “ضمان أمن السكان المدنيين” خلال العملية العسكرية الروسية التي تهدف إلى “نزع السلاح من أوكرانيا وتخليصها من النازيين”.

كما ناقش الوزيران بالتفصيل “القضايا ذات الأولوية لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية متبادلة المنفعة”.

المصدر: “تاس”

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