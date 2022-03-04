إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق في نابلس

كل الوطن – فريق التحرير: أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، و26 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية المحتلة اليوم في بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن 20 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المعدني خلال المواجهات في بيت دجن، تم نقل ثلاثة منهم إلى أحد المراكز الطبية.

وأضاف أن “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني صوب مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر، ما أدى لإصابة ضابطي إسعاف في الكتف واليد، إضافة لتحطم الزجاج الخلفي للمركبة”.

ونقلت “وفا” عن جبريل أن “المواجهات التي اندلعت في جبل صبيح ببلدة بيتا، أسفرت عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني أحدهم ستيني وقد أصيب في قدمه، إضافة لإصابة 36 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع”.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية