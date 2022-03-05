أخصائية مصرية تحذر من 8 أنواع عقارب وتكشف أماكن انتشارها

كل الوطن – فريق التحرير: حذرت الأخصائية المصرية، مها غانم، من أنه “في مصر، 8 أنواع من العقارب ذات اللونين الأصفر والأسود”، موضحة أن “العلاج متوفر مجانا لمراكز السموم”.

وفي تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”، قالت مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق: “العقارب تنقسم إلى لونين في مصر، هما العقارب الصفراء ويوجد منها 5 أنواع، والعقارب السوداء ويوجد منها 3 أنواع، وتنتشر في مدن أسوان وبرج العرب في الإسكندرية ومرسى مطروح وسيناء وبلطيم في كفر الشيخ”.

وأوضحت مها غانم أن “أعراض التسمم من العقارب في مكان لسعة العقرب، تتمثل في الألم الخدر والوخز والتورم الخفيف وقد يؤدي إلى اعراض اخطر لتشمل صعوبة التنفس وارتعاش العضلات أو الضرب وحركات غير عاديه في الرأس والرقبة والعين وسيلان اللعاب والعرق واستفراغ وغثيان وارتفاع ضغط الدم وتسارع معدلات ضربات القلب والتململ أو الانفعال والبكاء”.

وأشارت الأخصائية المصرية إلى أن “العلاج من التسمم، يتمثل في غسل مكان الإصابة بالماء والصابون لإزالة الخواتم والساعات والذنب أن وجد وربط شاشة خفيفة أعلى مكان الإصابة، وكذا وضع الثلج في مكان الإصابة لمدة 10 دقائق ويرفع لمدة 10 دقائق مع التكرار، وفي المستشفى يتم العلاج بمصل ضد سموم العقارب بعد عمل اختبار الحساسية”.

وقالت مها غانم موضحة: “العقرب هي رتبة من الحيوانات اللافقارية تنتمي إلى طائفة العنكبوتيات، له ثمانية أقدام، ويعيش في المناطق الحارة والجافّة، مختبئا في الجحور والشقوق، وتحت الحجارة والصخور، التماسا للرطوبة، وتجنبا لحرارة الشمس..يتواجد من العقارب في العالم حوالي 2000 نوع، ومعظم العقارب سامة إذ تتواجد الغدة السامة في نهاية الذيل ولدغة بعض الأنواع تعد خطيرة جدا على الإنسان مقارنة بلدغة الثعبان”.

المصدر: “المصري اليوم”