عاداته اليومية ومسلسلاته المفضلة.. محرر مجلة “أتلانتيك” يكشف كواليس مقابلتيه مع الأمير محمد بن سلمان

كل الوطن – فريق التحرير: كشف محرر مجلة “أتلانتيك” الأمريكية، غرايمي وود، كواليس حواره الذي أجراه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برفقة رئيس تحرير المجلة غيفري غولدبيرغ خلال مقابلتين “بعد منتصف الليل”.

وفي مقال نشره عن المقابلتين في المجلة، قال غرايمي وود: “في اجتماعاتنا، كان ولي العهد ساحرا ودافئا وذكيا وغير رسمي، لكن حتى في أكثر النظم الملكية المطلقة رقة، لا يمكن الهروب من الغرابة”.

وأضاف وود: “في لقائنا الأول، استدعانا محمد بن سلمان إلى قصر بعيد على البحر الأحمر، وهو ملجأ عائلته من فيروس كورونا..كانت البروتوكولات متعددة الطبقات..سلسلة من اختبارات “PCR” بواسطة ممرضات من العيادات الملكية..طائرة “غولف ستريم” في منتصف الليل من الرياض، وموكب من مدرج طائرات بالصحراء..استلام الأجهزة الإلكترونية..توقف في دار ضيافة غامضة مرئية في صور الأقمار الصناعية ولكن بدون علامات على خرائط “غوغل”..دعانا إلى قصره حوالي الساعة الـ1:30 صباحا، وتحدثنا لمدة ساعتين تقريبا”.

وأضاف محرر “أتلانتيك”: “بالنسبة للاجتماع الثاني، في قصره بالرياض، قيل لنا أن نكون مستعدين بحلول الساعة 10 صباحا، كما بدأ بعد منتصف الليل..القاعات كانت ضبابية، وكان ولي العهد قد عاد لتوه بعد قرابة عامين من العمل عن بعد، وقام مساعدون ووزراء بتبطين السجاد الأحمر بحثا عن اجتماعات، هي الأولى منذ شهور، مع رئيسهم”.

وتابع: “تراكمت الطرود والوثائق المهملة على المكاتب والطاولات في مكتبه، الذي كان كبيرا، ولكن غبر مترف..كان التنازل الأكثر وضوحًا للذوق الرفيع هو تلسكوب قديم الطراز مثبت على حامل ثلاثي القوائم، حيث تم ضبط ارتفاعه بشكل ضحل لدرجة أنه لا يبدو أنه موجه نحو السماء ولكن في الرياض، العاصمة الصحراوية المترامية الأطراف التي حكمت منها عائلة “سعود”، معظم القرون الثلاثة الماضية”.

وأكمل غرايمي وود: “في بداية كلتا المحادثتين، قال محمد بن سلمان إنه حزين لأن الوباء منعنا من العناق..اعتذر عن اضطرارنا جميعا إلى ارتداء الأقنعة..(حضر كل اجتماع العديد من الأمراء الصامتين يرتدون أردية وأقنعة بيضاء متطابقة، مما تركنا غير متأكدين، حتى يومنا هذا، من كان حاضرًا بالضبط)”.

واستطرد وود: “ترك ولي العهد قميصه غير مفكك عند الياقة، بأسلوب غير رسمي يفضله الآن الشباب السعودي، وقدم إجابات مريحة وغير مضطربة للنفسية على أسئلة حول عاداته الشخصية..يحاول الحد من استخدامه “تويتر”، يأكل الإفطار كل يوم مع أطفاله..من أجل المتعة، يشاهد التلفاز، ويتجنب المسلسلات مثل “House of Cards”، التي تذكره بالعمل، بدلا من ذلك، قال دون سخرية واضحة، إنه يفضل مشاهدة المسلسلات التي تساعده على الهروب من واقع وظيفته، مثل “Game of Thrones” (صراع العروش)”.

وأضاف: “قبل الاجتماعات، سألت أحد مستشاري محمد بن سلمان إذا كانت هناك أي أسئلة يمكنني أن أطرحها على رئيسه ولم يستطع ذلك هو نفسه..أجاب دون توقف: “لا شيء ، وهذا ما يجعله مختلفا عن كل ولي عهد سبقه”..قيل لي إنه يستمد طاقته من التحدي”.

المصدر: “أتلانتيك”