السعودية.. القبض على 3 مواطنين جمعوا ملايين الريالات من إعلانات سيارات وهمية

كل الوطن – فريق التحرير: ألقت السلطات السعودية القبض على 3 مواطنين في منطقة تبوك بتهمة نشر إعلانات وهمية احتيالية لبيع ‏السيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

شرطة منطقة تبوك تقبض على (3) أشخاص لنشرهم إعلانات وهمية احتيالية لبيع مركبات في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/15GODsBgQx — الأمن العام (@security_gov) March 4, 2022

وذكر حساب الأمن العام السعودي على “تويتر”، أن “الجناة الثلاثة جمعوا أكثر من 3 ملايين ريال سعودي (799610 دولارات) من إعلاناتهم الوهمية”.

وأشار “الأمن العام” إلى أن “إجراءات الاستدلال بينت وجود 73 بلاغا من مختلف مناطق السعودية ضدهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة”.

المصدر: RT