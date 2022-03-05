السعودية تعلن ترحيل “8414 مخالفا” مهددة بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت عن “ضبط 13771 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، وترحيل 8414 من المنتهكين.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان: “أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من… 24 فبراير حتى 2 مارس 2022 عن ضبط 13771 مخالفا منهم 7163 مخالفا لنظام الإقامة، و4542 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2066 مخالفا لنظام العمل”.

وبحسب البيان، بلغ “إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 150 شخصا، 46% منهم يمنيو الجنسية، و42% إثيوبيو الجنسية، و12% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 237 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة”.

كما تم “ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم”.

وأوضح البيان أنه “بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 101086 وافدا مخالفا، منهم 89469 رجلا، و11617 امرأة”.

وأفادت الوزارة بأنه “تمت إحالة 89295 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2673 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8414 مخالفا”.

وأكدت وزارة الداخلية أن “كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به”.

وأوضحت أن “هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة”.

المصدر: “واس”