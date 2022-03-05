رسميا.. الأهلي السعودي يعلن عن تعاقده مع مدرب جديد

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم رسميا اليوم السبت، عن تعاقده مع المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي لقيادة الفريق للفترة المقبلة.

وقرر أهلي جدة إقالة مدربه السابق الألباني بيسنيك هاسي أمس الجمعة، بعد هزيمته أمام مضيفه الاتفاق بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أهلي جدة، في بيان نشره عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، إن سيبولدي سيتولى مهمة تدريب النادي حتى نهاية الموسم.

ويبلغ روبرت سيبولدي من العمر 57 عاما، ومن أبرز إنجازاته الفوز بالدوري المكسيكي “الكلاوسورا” مرتين في عامي (2007 و2018)، وتوج بجائزة أفضل مدرب في المسابقة في الموسم الأخير.

وقضى المدرب الأوروجواياني مسيرته التدريبية كلها في الدوري المكسيكي، مع فرق كروز أزول، ودورادوس وسانتوس لاجونا، وفيراكروز، قبل أن يعود مجددا إلى كروز أزول، ومنه إلى فريق تيخوانا آخر تجاربه بالمسابقة.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الـ11 على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، متأخرا بفارق 29 نقطة عن المتربع على عرش الصدارة نادي الاتحاد الذي لعب مباراة أقل أيضا.

المصدر: وكالات