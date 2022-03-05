فيديو للرياض من الطائرة.. وشاح أصفر يلفها

كل الوطن – فريق التحرير: كشف مقطع مصور التقط من قمرة القيادة في إحدى الطائرات بالرياض، الغبار الناتج عن العاصفة الرملية التي ضربت المنطقة وأسفرت عن غبار كثيف.

وأظهر المقطع الذي تداوله ناشطون ومواقع مختصة بالطقس، على وسائل التواصل الاجتماعي، انعدام الرؤية بسبب الغبار على أحد مدرجات مطار الملك خالد بالرياض.

موجة غبار كثيفة تشهدها #الرياض تسببت في شبه انعدام مدى الرؤية على الطرق العامة@nwaf201000pic.twitter.com/3nj65TG9Hy — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 4, 2022

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد، قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.

فيما تعرَّضت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، منذ ساعات المساء الأولى أمس الجمعة لموجة غبار رملية، غطت سماء المنطقة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.